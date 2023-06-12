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    • 12.06.2023 08:59
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    12 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    12 Haziran 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Olayların esprili yönlerini yakalayabilirsiniz. 12 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 12 Haziran 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Yaratıcılığınızı doğru kullandığınız zaman, kısa sürede çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularını halletmek istiyorsunuz. Düşüncelerinizi farklı ve kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    İsteklerinizdeki artış, duygularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz zaman alıyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sosyal çalışmalarınızda meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni olaylar ilave ediyor olabilirsiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Detayları gözden geçirmelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Olayların esprili yönlerini yakalayabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 12 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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