12 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Yaratıcılığınızı doğru kullandığınız zaman, kısa sürede çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularını halletmek istiyorsunuz. Düşüncelerinizi farklı ve kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
İsteklerinizdeki artış, duygularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.