8 Haziran 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün, içsel disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz. Fazla kuralcı davranabilir, dostlarınızı katı sıkabilirsiniz.
BOĞA: Küçük fırsatların önemli olduğu bir gün. Olayları çok çabuk kavrıyor ve yaratıcılığınızla birlikte alacağınız destekleri çok iyi kombine ediyorsunuz. Çevrenizin eleştirilerine tepkili davranacaksınız.
İKİZLER: Ailenizle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Onların bazı davranışlarından etkilenebilirsiniz. Konular üzerinde yoğunlaşma zorluğu yaşayacaksınız. Karasızlığınız yüzünden zaman kaybetme riski var.