16 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün, tam istediğiniz gibi hareketli ve insanlarla bir arada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.
Bu arada yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir.
Eşinizin size karşı olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.
BOĞA: Bugün kafanızın bir köşesi, hala işinizde sizi biraz fazla rahatsız eden probleminizle meşgul. Çok yakın arkadaşınızı üzen ve onu yaşamdan uzaklaştıran duygusal sorunları sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor.
İKİZLER: Bir arkadaşınıza görüşmek üzere verdiğiniz sözü unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek, gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Aslında tutucu bir kişiliğiniz yok ama bugün gerginsiniz.