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    • 16.05.2023 08:56
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    • 16.05.2023 09:00
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    16 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Mayıs 2023 Salı günlük burç yorumları... Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Neptün'den önemli destek alıyorsunuz. 16 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 16 Mayıs 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün, tam istediğiniz gibi hareketli ve insanlarla bir arada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.
    Bu arada yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir.
    Eşinizin size karşı olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.

    BOĞA: Bugün kafanızın bir köşesi, hala işinizde sizi biraz fazla rahatsız eden probleminizle meşgul. Çok yakın arkadaşınızı üzen ve onu yaşamdan uzaklaştıran duygusal sorunları sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor.

    İKİZLER: Bir arkadaşınıza görüşmek üzere verdiğiniz sözü unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek, gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Aslında tutucu bir kişiliğiniz yok ama bugün gerginsiniz.

        YENGEÇ: Toplumsal değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden, kişiselliğinizi ön plana çıkarıyorsunuz.
        Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Kazalara müsaitsiniz.

        ASLAN: Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanıza karşın, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammül gücünüz yok.

        BAŞAK: Fiziksel aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.
        Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Aşk hayatınız karışabilir.

            TERAZİ: Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.

            AKREP: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz.
            Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz.
            Bilinçaltı rüyalarınız yoğunlaşabilir.

            YAY: Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu.
            Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.
            Motivasyon gücünüzü arttırmalısınız.

                OĞLAK: Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların aksiyonlarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alış verişi içinde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.

                KOVA: Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen, siz gizli bir güç arayışı içindesiniz. Partnerinizin size odaklaşmasına izin verdiğiniz sürece, onun isteklerinin ağır basacağını unutmamalısınız.

                BALIK: Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Neptün'den önemli destek alıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 16 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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