16 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İKİZLER: Bir arkadaşınıza görüşmek üzere verdiğiniz sözü unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek, gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Aslında tutucu bir kişiliğiniz yok ama bugün gerginsiniz.