14 Mayıs 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Olayların ötesinde düşünüyorsunuz. Fikirlerinizle davranışlarınız arasında denge kurabiliyorsunuz.
BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda taviz vermekten korkmamalı ve olayların detayları çok önemli.
İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz.