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    • 05.05.2023 08:57
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    5 Mayıs 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Mayıs 2023 Cuma günlük burç yorumları... Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan zaman zaman sıkılabilirsiniz. 5 Mayıs 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 5 Mayıs 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.

    BOĞA: Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz.
    Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, bir çok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

    İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz.

        YENGEÇ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Yaşam boyu mantıktan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

        ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.
        Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı ise yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor.

        BAŞAK: Yatırımlarınız konusunda fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız.
        Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Bilginizi kullanmanın şimdi tam zamanı.

            TERAZİ: Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmeleriniz olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.

            AKREP: Etrafınızdakiler sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Zor biri olarak tanınabilirsiniz.
            Aklınıza güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

            YAY: Duygularınızdaki artışlar yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız.
            Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayın.

                OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan tarafınız çok daha ağır basıyor.

                KOVA: Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz.
                İyi niyetle yaklaştığınız konularda, beklenmeyen bazı aksiliklerin çıkması ise sizi sakın üzmemeli.

                BALIK: Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
                Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan zaman zaman sıkılabilirsiniz.
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