22 Nisan 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Kendinizi ve işlerinizi yoluna koymak isteyebilir ve bu konuda başarılı olabilirsiniz.
Kafa karışıklığı yaşadığınız konularda dostlarınızdan destek almaktan çekinmeyin.
BOĞA
Aşk konusunda kalbinizin isteklerine kulak verseniz de partnerinizle uyuşmazlıklar baş gösterebilir.
Hayatınızın diğer günlerini tasarlamak için oldukça uygun.
İKİZLER
Gün içerisinde işle alakalı problemlerinizi çözümlemekte rasyonel tutumlar faydalı olsa da verimli bir duygusal hayat için kalbinizin sesini dinleyerek hareket etmelisiniz.