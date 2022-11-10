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    • 10.11.2022 08:55
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    10 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Bugün düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni düşünceler içindesiniz. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız. 10 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 10 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için bazı işbirliklerine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında çok daha cesur davranacaksınız.
    Motivasyona ihtiyacınız var.

    BOĞA: Kariyerinizle ilgili düşünceler içindesiniz.
    Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

    İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için aktif bir gününüzdesiniz.
    Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden bazı işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.

        YENGEÇ: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gündesiniz. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.

        ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.
        İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

        BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli yapıyor.
        İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini size yükleyebilirler.

            TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün seçmiş bulunuyorsunuz.

            AKREP: Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdeallerinizde ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinizde yansıtmak istiyorsunuz.

            YAY: Derin düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.
            Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içinde oluyorsunuz.

                OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
                Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.
                Yenilikleri kabullenmiyorsunuz.

                KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz.
                Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Fakat onun bazı inatçı tavırları ise canınızı sıkacaktır.

                BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.
                Yeni düşünceler içindesiniz. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
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                Haberler Burçlar 10 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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