10 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için bazı işbirliklerine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında çok daha cesur davranacaksınız.
Motivasyona ihtiyacınız var.
BOĞA: Kariyerinizle ilgili düşünceler içindesiniz.
Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için aktif bir gününüzdesiniz.
Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden bazı işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.