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    • 30.09.2022 08:46
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    30 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Eylül 2022 Cuma günlük burç yorumları... Bugün, ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Sempatik kişiliğinizin arkasında gizli yetenekleriniz var. Bunlar açığa çıktığı zaman, enerjik hissediyorsunuz. 30 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 30 Eylül 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz.
    Görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalısınız.

    BOĞA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmalısınız.

    İKİZLER: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve bir çok entelektüel konularda paylaşımlar yaşayacaksınız.

        YENGEÇ: Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek itemiyor ve duygularınızı gizlemek istiyorsunuz. Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuç getirmesini istiyorsunuz.

        ASLAN: Bugün, mantıksal hareketlenmeler söz konusu olacak. İlişkilerinizde oldukça tutucu davrandığınızın farkındasınız.
        İkna edemeyeceğiniz olayların sorumluluğunu almamalısınız.

        BAŞAK: Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek kişilerin olması, motivasyon gücünüzü arttırıyor. Maddi konuların gündem kazanmasıyla, hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz.

            TERAZİ: Bugün, sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.
            İlişkilerinizde duygu ve güven çok önemli ve bu elektriği size yansıtamayan kişilere şans tanımak istemiyorsunuz.

            AKREP: Bir çok olayı geçmişle birleştirerek mükemmel bir sentez oluşturacaksınız.
            İlişkilerinizde maddesel sorunlar çıksın istemiyorsunuz. Güven duygusunun önemli olduğunu başkaları anlamayabilir.

            YAY: Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Planlarınızı yaparken uçuk davranmaktan vazgeçmeli sakinliği tercih etmelisiniz.

                OĞLAK: Bugün, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyorsunuz. Duygusal paylaşımlarınız konusunda, partnerinizle birlikte cömert bir tutum izlemelisiniz.

                KOVA: Sosyal yapınız güçlü kılacak çalışmalar sergilemek istiyorsunuz. Farkınızın fark edilmesini beklerken, zaman kaybı yaşamak istemiyorsanız, kendi bildiğiniz gibi davranmalısınız.

                BALIK: Bugün, ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.
                Sempatik kişiliğinizin arkasında gizli yetenekleriniz var. Bunlar açığa çıktığı zaman, enerjik hissediyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 30 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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