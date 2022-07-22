22 Temmuz 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, acele etmemelisiniz.
BOĞA: Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz.
YENGEÇ: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda çok içinize kapandınız. Geçtiğiniz aşamaları kimsenin anlamadığını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.