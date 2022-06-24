24 Haziran 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Özgürlüğünüzü seviyor, sorumluluklarınız konusunda tereddütler yaşıyorsunuz.
Bugün ilişkilerinizde dikkatli olun.
BOĞA: KENDİNİZİ karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz.
Bulunduğunuz ortamlarda sessiz kalmaktan çok, konuşmalarınızla ilgi çekeceksiniz.
Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Mide şikayetleriniz olabilir.
İKİZLER: BUGÜN içsel sıkıntılarınız, birçok farklı şeyleri aynı anda düşünmenizden kaynaklanıyor.
Çevrenizdeki kişilerin değişik fikirlerinden etkileneceğiniz bir gün. Rafine düşünmek size bir çok şey kazandıracak.