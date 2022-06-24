24 Haziran 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

TERAZİ: GELECEKLE ilgili güçlü hayalleriniz var.

Onları bir an önce yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz. Değişen şartların sizi zorlaması karşısında bocalama yaşamanız mümkün. Duygusal konularda gizlenmekten vazgeçmelisiniz.