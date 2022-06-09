9 Haziran 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: YAKIN arkadaşlarınızın isteklerinin etkisinde kalarak, sizi bekleyen işlerinizi ihmal etmeyin. Birbirinize hissettirmemeye çalıştığınız soğuk rüzgarları, sağduyulu davranarak önleyebilirsiniz.
BOĞA: UĞRAŞTIĞINIZ işlerin püf noktalarını iyi biliyor ve hataları engelliyorsunuz. Yeter ki, size gereksiz şekilde müdahale edilmesin.
Sevdiğiniz insanla kişilik çatışması yaşıyor gibi görünüyorsunuz.
İKİZLER: BUGÜN iş arkadaşınızla birlikte gereksiz yere endişeleniyorsunuz. Bu yüzden de, yerine getiremeyeceğiniz bazı sözler vermeyin. Duygusal yapınızın altında ise neler yattığını hissedeceksiniz.