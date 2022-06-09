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    • 09.06.2022 08:54
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    9 Haziran 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    9 Haziran 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Kendinizi feda ettiğinizi sanıyorsunuz. Gereksiz bir tablo çizmekle, sonuca yaklaşmanız mümkün değil. 9 Haziran 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 9 Haziran 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: YAKIN arkadaşlarınızın isteklerinin etkisinde kalarak, sizi bekleyen işlerinizi ihmal etmeyin. Birbirinize hissettirmemeye çalıştığınız soğuk rüzgarları, sağduyulu davranarak önleyebilirsiniz.

    BOĞA: UĞRAŞTIĞINIZ işlerin püf noktalarını iyi biliyor ve hataları engelliyorsunuz. Yeter ki, size gereksiz şekilde müdahale edilmesin.
    Sevdiğiniz insanla kişilik çatışması yaşıyor gibi görünüyorsunuz.

    İKİZLER: BUGÜN iş arkadaşınızla birlikte gereksiz yere endişeleniyorsunuz. Bu yüzden de, yerine getiremeyeceğiniz bazı sözler vermeyin. Duygusal yapınızın altında ise neler yattığını hissedeceksiniz.

        YENGEÇ: İŞ yaşantınızda gizlilikten yana oluşunuz, çevreniz tarafından da ilgiyle izleniyor.
        Bazı kişiler sizinle ilgili araştırmalar yapıyor. İkili ilişkilerinizde ise her zaman görselliği seviyorsunuz.

        ASLAN: SON günlerde kendinizi son derece enerjik hissediyorsunuz. Yapacağınız atılımlarda doğru kararlar vermek için daha ne bekliyorsunuz? İlişkinizde ise bazı şeyleri yanlış sorguluyorsunuz.

        BAŞAK: AMAÇLARINIZDAN ödün vermek istemiyorsunuz.
        Kendi doğrularınız için savaşmaya hazırsınız. Bakış açınız öylesine farklı ki. Birlikte ortak kararlar alırken, sürekli çelişkiler yaşıyorsunuz.

            TERAZİ: KENDİNİZİ işinize öylesine motive etmiş durumdasınız ki, çevrenizin farklı görüşleri sizi ilgilendirmiyor. Bugün hızınız çok fazla. Sanki aşkı yargılamak için dünyaya gelmiş duygusu içindesiniz.

            AKREP: SADECE kendi duygularınızın esiri olmak size yakışmıyor. Olayları geniş bir açıdan incelemek zorundasınız.
            Yüksek enerjinizin karşı cins tarafından fark edilmemesi mümkün değil.

            YAY: ÇEVRENİZİN her söylediğini yanlış algılamak zorunda değilsiniz. Eski neşenize kavuşmalısınız.:Artık eskisi gibi fazla açık değilsiniz. Sizi eskiden tanıyanlar bu halinize hiçbir anlam veremiyorlar.

                OĞLAK: YAŞAMLA oyun oynanmayacağını artık bilmelisiniz Sorularınızın cevabı fazla zor değil. Sadece ne istediğinizi bilmelisiniz.
                Bugün nedense fazla ısrarcı bir davranış biçimini benimsiyorsunuz.

                KOVA: OLAYLARA yaklaşım biçiminiz öylesine farklı ki. Çevreniz sizi algılamakta zorlanıyor.
                Yine şaşırtıcı davranıyorsunuz.
                Olaylara geniş baktığınız halde, sonuçlardan asla memnun kalmıyorsunuz.

                BALIK: KENDİNİZİ feda ettiğinizi sanıyorsunuz.
                Gereksiz bir tablo çizmekle, sonuca yaklaşmanız mümkün değil. Onun zekası sizden farklı değil. Her ikiniz de ortak problemlerden şikayetçisiniz.
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                Haberler Burçlar 9 Haziran 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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