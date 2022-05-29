Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 29.05.2022 08:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2022 08:56
    ABONE OL

    29 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    29 Mayıs 2022 Pazar günlük burç yorumları.... Evinizde olabilecek bazı değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız için hiçbir sebep gerekmiyor. 29 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 29 Mayıs 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları çok farklı yönlerinden araştıracaksınız. Mars'ın burcunuzda ilerlemesiyle de bazen ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.

    BOĞA: Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

    İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.
    Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.

        YENGEÇ: Bu dönem, yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın.
        Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacaksınız.

        ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.

        BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz istiyorsunuz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi olumsuz endişelendirebilir.

            TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacaksınız.

            AKREP: Bugün, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.

            YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. . Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor.

                OĞLAK: Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.

                KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.
                Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.

                BALIK: Bugün duygusal takıntılarınız yüzünden bazı olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
                Evinizde olabilecek bazı değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız için hiçbir sebep gerekmiyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Fethin coşkusu 1 milyon kişiyle kutlanacak
                Haberler Burçlar 29 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA