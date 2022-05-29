29 Mayıs 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları çok farklı yönlerinden araştıracaksınız. Mars'ın burcunuzda ilerlemesiyle de bazen ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.
BOĞA: Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.
Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.