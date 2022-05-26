26 Mayıs 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yaşam savaşı verilen her bir sürecin nihai anlamda kilitlenebildiği tek şey kendi sağlığımız.
Koşulların sürekli şarjınızı boşalttığı günlük hayatta stres atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.
BOĞA: Zaman içinde edindiğiniz deneyimleri bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz.
Nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.
İKİZLER: Kısa bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz.
Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.