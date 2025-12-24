PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Al Hilal'in yıldızı için kolları sıvadı!

Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki orta saha Ruben Neves’i kadrosuna katmayı planlıyor. Yıldız futbolcuyla Newcastle ve Tottenham da ilgileniyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2025
Galatasaray Al Hilal’in yıldızı için kolları sıvadı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda... Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti. Adaylar arasında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Ruben Neves de bulunuyor.

BU SEZON 5 GOL ATTI
Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 28 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 16 karşılaşmada boy gösteren yıldız oyuncu, 5 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı. Neves, 2023 yılında Wolves'ten Al Hilal'e 55 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 6 ve 8 numarada görev yapabilen tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 72.9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

63 KEZ MİLLİ OLDU
Porto ve Wolves kariyeri olan Neves'in yeniden Avrupa'ya dönmek istediği öğrenildi. Portekiz Milli Takımı'nda 63 maçta forma giyen Ruben Neres, 1 gol attı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldızı Galatasaray'ın dışında İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle ve Tottenham da transfer etmeyi planlıyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını Muhammed el-Haddad’ı taşıyan jet Ankara’da düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Casper
Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: ’Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş’
Kadıköy’de söz Cerny’nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
D&R
Türkiye hazır vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL’yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri’nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran’la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde aday benim pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde deprem revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin Kütüphanesine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz’a adli kontrol
İmralı Heyeti’nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç’tan yol haritası mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran’ın o villası!
Gazze için Galata’ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber’de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu’nu enseledi! Miami’de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: Ela Rümeysa Cebeci detayı