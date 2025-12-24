Galatasaray Al Hilal’in yıldızı için kolları sıvadı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda... Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti. Adaylar arasında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Ruben Neves de bulunuyor.

BU SEZON 5 GOL ATTI

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 28 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 16 karşılaşmada boy gösteren yıldız oyuncu, 5 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı. Neves, 2023 yılında Wolves'ten Al Hilal'e 55 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 6 ve 8 numarada görev yapabilen tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 72.9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

63 KEZ MİLLİ OLDU

Porto ve Wolves kariyeri olan Neves'in yeniden Avrupa'ya dönmek istediği öğrenildi. Portekiz Milli Takımı'nda 63 maçta forma giyen Ruben Neres, 1 gol attı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldızı Galatasaray'ın dışında İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle ve Tottenham da transfer etmeyi planlıyor