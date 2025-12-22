İşte Domenico Tedesco farkı! Başkan güvendi Fenerbahçe karşılığını aldı

Fenerbahçe 'de Domenico Tedesco etkisi her geçen hafta daha net hissediliyor. Sarı-Lacivertli takımın başına geldiğinde eleştirilerin odağında olan 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, kısa sürede ortaya koyduğu performansla tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Tedesco yönetiminde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak namağlup serisini sürdürdü. Tedesco, kulüp tarihinde 14'ten fazla karşılaşmayı namağlup geçen dördüncü teknik direktör oldu.

Domenico Tedesco (AA)

BAŞKAN SARAN ONA GÜVENDİ

Bu başarıya daha önce Oscar Hold, Miroslav Kokotovic ve Ignace Molnar ulaşmıştı. Sarı-Lacivertliler, 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçlarla Kanarya, 20 yıl sonra kulüp tarihinin en başarılı ilk yarı performanslarından birini yakaladı. Başkan Sadettin Saran'ın büyük güven duyduğu Tedesco, elde ettiği istatistiklerle bu güveni boşa çıkarmadı. Form grafiğini daha da yukarı taşıyan Sarı-Lacivertliler, son 11 günde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte 11 gol atan Fenerbahçe, kalesini gole kapattı.