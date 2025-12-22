SON DAKİKA
Başkan Saran güvendi, Fenerbahçe karşılığını aldı! Eleştirilen hoca ve alkışlanan performans

F.Bahçe, geldiği gün eleştirilen Tedesco ile ligin ilk yarısını namağlup bitirerek 20 yıl sonra en başarılı ilk yarı performansına ulaştı. İtalyan hocanın takımı, son 11 günde oynadığı 3 maçta 11 gol atıp kalesini gole kapatarak formunu yükseltti.

takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2025
Başkan Saran güvendi, Fenerbahçe karşılığını aldı! Eleştirilen hoca ve alkışlanan performans

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco etkisi her geçen hafta daha net hissediliyor. Sarı-Lacivertli takımın başına geldiğinde eleştirilerin odağında olan 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, kısa sürede ortaya koyduğu performansla tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Tedesco yönetiminde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak namağlup serisini sürdürdü. Tedesco, kulüp tarihinde 14'ten fazla karşılaşmayı namağlup geçen dördüncü teknik direktör oldu.

BAŞKAN SARAN ONA GÜVENDİ

Bu başarıya daha önce Oscar Hold, Miroslav Kokotovic ve Ignace Molnar ulaşmıştı. Sarı-Lacivertliler, 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçlarla Kanarya, 20 yıl sonra kulüp tarihinin en başarılı ilk yarı performanslarından birini yakaladı. Başkan Sadettin Saran'ın büyük güven duyduğu Tedesco, elde ettiği istatistiklerle bu güveni boşa çıkarmadı. Form grafiğini daha da yukarı taşıyan Sarı-Lacivertliler, son 11 günde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte 11 gol atan Fenerbahçe, kalesini gole kapattı.

VEERMAN İÇİN VEDA SÖZLERİ!

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Utrecht maçı öncesinde Fenerbahçe ile transferde adı geçen futbolcusu Joey Veerman için "En azından ondan bir maç daha faydalanacağız, keyfini çıkaralım" dedi. Hollandalı futbolcu, dün Utrecht karşısında 2-1 kazanılan maçta galibiyet golünün asistini yaptı.

MARTİNELLİ İDDİASI

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. İngiliz basınındaki haberde, "Ocak ayında Arsenal, Martinelli dahil olmak üzere 4 oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Menajerler aracılığıyla 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı oyuncuyu değerlendirmeye aldı. Ancak henüz net bir karar vermedi" ifadelerine yer verildi.

