Osimhen çılgınlığı | Aslan’ın Nijeryalı golcüsü Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında başrolde

Geçtiğimiz hafta resmen mutlu sona ulaşan Galatasaray hem 25. şampiyonluğunu hem de 5. yıldızını Yenikapı Meydanı'nda 1 milyona yakın taraftarıyla beraber kutladı.

Dünkü kutlamalarda sahneye çıktığı anda taraftarları sevince boğan isimlerden biri de Victor Osimhen'di. "Yarim Yarim" şarkısıyla sahneye adım atan Nijeryalı golcü müthiş kutlama gecesinin de yıldızı oldu.

TARAFTAR OSIMHEN'İ İSTİYOR

Osimhen'i sahnede gören taraftarlar hemen "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratı yaptı. Osimhen'in şarkısı sona erdiğinde de takım arkadaşları Kerem Demirbay ve Lucas Torreira'nın yanı sıra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yıldız isme Stay with us (bizimle kal) çağrısında bulundu. Suudi ekipleri ve İtalya'dan teklifler alan Osimhen gecenin sonunda geleceği ile ilgili, "Benim için konuşmak çok zor. Şu an Galatasaray oyuncusuyum. Neler olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.



BARIŞ ALPER: KUPALARA ALIŞTIM

Cimbom'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper de şampiyonluğu coşkuyla kutlayanlar arasındaydı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "3 yılda 5 kupa kazandım. Bu nedenle çok mutluyum. Alıştım artık diyebilirim. İnşallah gerisi de gelecek" ifadesini kullandı.



5. YILDIZ ARMAĞAN OLSUN

Yunus Akgün, "Akademiden çıkmış biri olarak daha önce yaşamıştım ama bu çok özel bir şampiyonluk 5. yıldız armağan olsun" dedi.



SONUNA KADAR HAK ETTİK

Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin en büyüğü G.Saray" dedi.



SENEYE DE YAPARIZ

Cimbom'un tecrübeli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, "Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de yaparız" dedi.



TORREIRA COŞTURDU

Galatasaray'ın yıldızı Torreira podyuma 'Danza Kudoro' şarkısı eşliğinde çıktı. Sarı-Kırmızılı oyuncuya taraftar sevgi gösterisinde bulundu.



ICARDI: FENER AĞLAMA

Sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Icardi pelerinle sahaya çıkarken, "Sen ağlama Fenerbahçe" diye tempo tuttu.



SON DAKİKA MORATA ŞOKU!

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, "Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukla ilgili olarak, "Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum" dedi. Ancak golcü futbolcu çocuğuyla ilgili yaşadığı sağlık problemi nedeniyle şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkamadı.