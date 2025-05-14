Mazbatasını alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan önemli açıklamalar: Kaotik günler geride kaldı

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Törende konuşan Başkan Serdal Adalı, "Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalı, "Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır. Ayrıca arayarak tebriklerini bizzat ileten ve Beşiktaş'ımızdan hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsım ve camiam adına şükranlarımı arz ederim. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır" diye konuştu.

Mazbatasını alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır" dedi.