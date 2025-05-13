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Reese iddiası! Beşiktaş kanat transferi için rotayı Almanya'ya çevirdi

Siyah-Beyazlılar’ın Bundesliga 2 takımlarından Hertha Berlin’de forma giyen Alman futbolcu Fabian Reese ile ilgilendiği ve 27 yaşındaki futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro’luk bir kontrat teklif edeceği öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025
Reese iddiası! Beşiktaş kanat transferi için rotayı Almanya’ya çevirdi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kicker'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Bundesliga 2 ekibi Hertha Berlin forması giyen Fabian Reese ile ilgilendiği iddia edildi.

Haberde Siyah-Beyazlılar'ın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuna yıllık 2,5 milyon Euro'luk bir kontrat önereceği de belirtildi. Bu sezon Alman ekibiyle 18 maça çıkan tecrübeli sol kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atıp 1 de asist yaptı.

61 GOLE KATKI SAĞLADI
Alman futbolcu son 3 sezonda 34 gol, 27 asistle 61 gole katkı yaparak dikkatleri çekti. Siyah- Beyazlılar'ın sezon sonunda Reese ile ilgili bir hamle de bulunup bulunmayacağı merak konusu. Yüksek top tekniğinin yanı sıra hava hakimiyetiyle de dikkat çeken 1,89'luk yıldıza güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor. Bundesliga ekiplerinin de radarında bulunan Reese'nin takımıyla olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

SEMİH TAKIMDAN AYRILACAK
Fabian Reese'nin Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu belirten Kicker'dan flaş bir iddia daha geldi. Haberde Semih Kılıçsoy'un da sezon sonunda Siyah-Beyazlı takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

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