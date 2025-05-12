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Korku tünelinde şov yaptı

Derbiyi kaybettikten sonra 7 maçta 7 galibiyet alan G.Saray, 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025
Korku tünelinde şov yaptı

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Galatasaray son haftalarda vitesi 5'e taktı ve şampiyonluk için gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar, 29 Mart'ta Süper Lig'deki derbide Beşiktaş'a kaybetmiş ve sonrasında, "Galatasaray korku tüneline girdi" yorumları yapılmıştı. Sadece Mayıs'lar değil Nisan'lar da Galatasaray'ın oldu!

Sarı- Kırmızılılar, Beşiktaş yenilgisinden sonra 2 Nisan'da Fenerbahçe ile kupada oynadığı çeyrek final maçını 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe galibiyeti ile aşka gelen Cimbom, sonrasında ligde Samsun ve Bodrum'u devirdi. Kupa yarı finalinde Konyaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek finale kaydı. 5 gün sonra ligde Eyüp'e 5 attı. 3 Mayıs'ta Sivas'ı evinde 4 golle uğurlayan Galatasaray, son lig maçında ise Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Cimbom, Beşiktaş maçından sonra oynadığı 7 maçta 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü

MUSLERA ZİRVEDE
Galatasaray'ın başarılarında büyük pay sahibi olan kaptan Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde kalesini en fazla gole kapatan isim oldu. Trabzonspor maçında da kalesini gole kapatan Uruguaylı kaleci, toplamda 168 maçta gol yemedi. İkinci sırada Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber yer alıyor. Reçber, 167 maçta kalesini gole kapattı. Volkan Demirel ise 144 maçla 3. basamakta kendine yer buldu.

DURAN TOP ONUN İŞİ
OKAN Buruk döneminde Galatasaray, Süper Lig'de en fazla duran toptan (penaltısız) gol atan takım konumunda. Sarı-Kırmızılılar, 2022-23 sezonunda duran toptan 10 gol, 2023-24 sezonunda ise duran toptan 15 gol buldu. Bu sezon ise duran toptan penaltısız 24 gol atmayı başardı. Trabzonspor maçında da Sara'nın kullandığı kornerde Abdülkerim topu kafayla ağlara gönderdi.

GURUR DUYUYORUM
Victor Osimhen sosyal medya hesabından takım arkadaşlarına övgü dolu sözler sarf etti. Nijeryalı yıldız futbolcu, "Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum! Galatasaray taraftarlarına; enerjiniz bize güç veriyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Az kaldı, lig şampiyonluğu parmaklarımızın ucunda. Dans ayakkabılarını hazırlamaya başlama zamanı! Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak Çarşamba günü. Türkiye Kupası finali. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim: gurur, tutku ve kupalarla" yorumunu yaptı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER
Morata, "Benim saç stilime sahip olmak isteyen kanser hastası çocuklarla tanıştım. Onlar benim stilime sahip olamayacakları için ben de onlar gibi saçlarımı kazıttım" ifadelerini kullandı. Morata'nın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım büyük beğeni topladı.

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