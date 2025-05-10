Fenerbahçe’de Talisca-Tadic gerginliği!! Önce kavga ettiler sonra barıştılar

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli yıldızlar arasında büyük bir gerilim yaşandı. 45+1. dakikada ceza sahası içinde top bekleyen Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Dusan Tadic'ten pas gelmeyince Sırp oyuncuya eliyle işaretlerde bulundu.

Sırp yıldız Tadic, pozisyonun ardından Brezilyalı yıldızın üzerine yürümek istedi ancak Sarı-Lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular.

Kanarya'nın iki yıldızı Dusan Tadic ve Anderson Talisca, devre arasında ise birbirine sarıldı ve barış sağlandı.