Yıldızlarını kolay kolay bırakmayacak

Galatasaray'ın son dönemdeki başarılarında büyük pay sahibi olan Lucas Torreira ve Davinson Sanchez ile ilgili yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmediği sürece Davinson ve Torreira için gelecek teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki yıldız oyuncuyu vazgeçilmez olarak görüyor. Sarı-Kırmızılılar'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez bu sezon 25 Süper Lig maçında 3 gol atarken 1 asist yaptı. Sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan Torreira ise ligde 28 maçta 3 gol, 4 asist üretti. İki yıldıza da İtalyan ve İngiliz ekiplerinin ilgisi bulunuyor.

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