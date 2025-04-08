Nefes nefese son 8 hafta

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın 18. hafta itibariyle 47 puanla ezeli rakibinin 8 puan önünde olduğu yarış 30. hafta sonunda Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarıyla aradaki fark 3'e kadar inmiş durumda.



Nefes nefese geçecek kalan 8 haftada Galatasaray, Samsun (D), Bodrum FK, Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise bu süreçte Sivasspor (D), Kayserispor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D) ve Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Rakibine göre az hata yapan mutlu sona ulaşacak.



12 HAFTADA FARK ERİDİ

Süper Lig'de 18. hafta itibariyle 47 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde olan Sarı Kırmızılılar aradan geçen 12 hafta itibariyle avantajını koruyamadı ve puan farkı 3'e kadar indi. Bu süreçte Hatayspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 0-0 ve Kasımpaşa ile de 3-3 berabere kalan Cimbom, Beşiktaş'a ise 2-1 mağlup olarak 9 puan kaybetti. Fenerbahçe ise bu süreçte Galatasaray ve Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak 4 puan kaybetti ve ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Böylece yarış heyecanlı hale geldi.



8 maçın yarısı deplasman Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Bir önceki hafta 1,23 olan oranı 1,28'e yükselen Galatasaray favori gösterilirken, 3,55 olan oranı 2,90'a düşen Fenerbahçe ise ikinci sırada gösterildi. Galatasaray ve Fenerbahçe kalan 8 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak. İki takım da 3 kez İstanbul dışına çıkacak.

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