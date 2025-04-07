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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası konuştu: Oyun pozitifti ama skor üzücü

Başarılı hoca, "Oyun olarak kazandık ama 4 gol yedik. Yediğimiz goller akıl alır gibi değil. Umarım bir daha böyle üzücü bir sonuç almayız" ifadelerini kullandı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası konuştu: Oyun pozitifti ama skor üzücü

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tekke,"Çok üzgünüz. Bu bizim için fırsat maçıydı.

Fenerbahçe'nin en etkisiz maçlardan biriydi ilk yarıda bana göre. Baskılarımıza devam edebilmemiz gerektiğini söyledik. Yine 1'e 1'de ki olabilir penaltı pozisyonu var. Oyunun 3'te 2'lik kısmından memnunum. Penaltı dahil sonrasındaki yediğimiz goller akıl alır gibi değil" diye konuştu.

KUPAYA ODAKLANMAMIZ LAZIM
Sözlerini sürdüren genç teknik adam,"Maçın genelinde şu ana kadar oynadığımız en iyi maçı oynadık diye düşünüyorum. Buna rağmen 4 gol yedik. Oyun pozitif ama skor olarak camiamızı üzdük. Umarım bir daha böyle üzücü bir sonuç almayız" ifadelerini kullandı. Tekke,"1 ay oldu, 4 maçımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Daha iyisi olabilir miydi? Evet. Oyuncularımın coşkusu pozitif. Puanları toplayıp kupaya odaklanmamız lazım" dedi.

BATİSTA MENDY'YE TEPKİ VAR
Trabzonspor'da oyunda kaldığı süre boyunca silik bir görüntü çizen Batista Mendy, Bordo-Mavili taraftarların yoğun tepkisini çekti. Taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda Fransız futbolcuya sert eleştirilerde bulundu.

NWAKAEME 7 MAÇ SONRA DÖNDÜ
Bordo-Mavililer'de sakatlığını atlatan Anthony Nwakaeme 7 maç sonra takıma döndü. Fenerbahçe maçının 80. dakikasında Batista Mendy'nin yerine dahil olan 36 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon sakatlığı nedeniyle 14 karşılaşmada forma giyemedi.

DERSLER ÇIKARMALIYIZ
Draguş maç sonrası, "Skoru koruyamadığımız bir maç oldu. Gol attığım için mutluyum ancak yeterli olmadı. Çıtaracağımız dersler var" dedi.

TEKKE İLK KEZ KAYBETTİ
Trabzonspor'un başında 4. maçına çıkan genç teknik adam Fatih Tekke ilk yenilgisini yaşadı. Tekke yönetimindeki Trabzon daha önceki 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

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