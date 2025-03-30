Portekiz çetesi işbaşında! Derbinin yıldızları Joao Mario, Gedson Fernandes ve Rafa Silva

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızları Joao Mario, Gedson Fernandes ve Rafa Silva derbinin yıldızları oldu.

Joao Mario, Rafa Silva'nın attığı ilk golde asisti yapan isimdi. Rafa Silva'da attığı şık golle takımını öne geçirdi.

Mario, ikinci golde de bir başka vatandaşı Gedson Fernandes'e verdiği gol pasıyla derbide 2. asistine imza attı. Gedson da zaferi getiren golü kaydetti.

SON 14 GOLÜN YARISI RAFA'DAN

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Beşiktaş'ın ligde attığı son 14 golün yarısına katkı yaptı. Yıldız oyuncu bu süreçte 4 gol, 3 asiste imza atmayı başardı.