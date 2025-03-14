Mourinho: İşler değişmezse şampiyon olamayız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz Sky Sports'tan Gary Cotterill'e verdiği özel röportajda Türkiye'deki futbol iklimi hakkında birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.



Normal şartlarda şampiyonluk yarışının şimdiye dek bitmiş olacağını söyleyen Mourinho "Normal koşullarda, birinci olmak için mücadele eden ikinci sıradaki takım olmazdık. Normal şartlarda ligde açık ara liderdik" dedi. Adana Demir'in Galatasaray maçından çekilmesiyle ilgili görüş belirten Portekizli hoca "Hakem G.Saray'ı o kadar çok kayırdı ki, bir takım sahadan çekildi. Bununla biz mücadele edemeyiz" diye konuştu.

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