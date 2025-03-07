Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Mertens kariyeriyle ilgili kesin kararını verdi!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'ten şok karar. Sarı-Kırmızılılar'ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncunun teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğü ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.



Mertens'in Okan hoca ile yaptığı görüşmede, "Antrenman ve maçlardan sonra çok ağrılarım oluyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyorum. Fiziksel durumum eskisi gibi değil" dediği öğrenildi. Okan Buruk'un Mertens'i sezon sonuna kadar daha ekonomik kullanması bekleniyor.



37 yaşındaki futbolcu, son haftalardaki fiziksel durumundan dolayı daha az süre alıyordu. Okan hocanın Mertens'i teknik ekibine dahil etme düşüncesi var. Sezon sonu Okan Buruk'un Belçikalı yıldızla bir görüşme yapacağı ve kendisini teknik ekibe dahil etmek için ısrarcı olacağı belirtildi.



Mertens, bu sezon 41 maçta forma giyerken 18 asist yaptı. Galatasaray kariyerinde 125 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız, 24 gol atarken 41 asiste imza attı.

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