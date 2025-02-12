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Efsaneler arasına giren Fener'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko Neymar, Kane ve Hulk’u geçti

Kariyerinde tam 444 golü bulunan Boşnak yıldız, Ronaldo’nun zirvede, Messi’nin de ikinci olduğu listenin 7. sırasında yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Efsaneler arasına giren Fener’in Boşnak yıldızı Edin Dzeko Neymar, Kane ve Hulk’u geçti

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    Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in 38 yaşındaki yıldız golcüsü, bu sezon 34 maçta 18 gol atarken 5 de asist yaptı.

    Toplamda 23 gole katkıda bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, aktif golcüler arasında 7. basamakta yer alıyor. Dzeko'nun kariyerinde 444 golü bulunuyor. Listenin ilk sırasında 924 golle Cristiano Ronaldo yer alıyor.

    Onu Arjantinli yıldız Lionel Messi takip ediyor. Tangocu, 856 golle Ronaldo'yu izliyor. Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Lewandowski ise attığı 700 golle listenin 3. basamağında yer alıyor. Luis Suarez, 583 golle 4., Karim Benzema, 489 golle 5. sırada. 461 gollü Cavani 6.'lıkta kendine yer buldu.

    Fenerbançe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Brezilya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Neymar (439)'ı geride bıraktı. Dzeko, ayrıca Harry Kane (437) ve Hulk (434) gibi isimlerden daha fazla gol atmayı başardı.

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