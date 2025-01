Tarihe geçen Muslera’dan veda sinyali

Muslera sahaya ilk 11'de çıktı ve 429 maçla Sarı-Kırmızılılar'ın tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu oldu. Maçtan önce Uruguaylı eldivene plaket takdim edildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Uruguaylı file bekçisine günün anısına plaket ve arkasında "429" yazan Galatasaray formasını hediye etti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesi Fernando Muslera'ya destek oldu.

Kale arkasında "We belive in you Muslera" yazılı pankart açıldı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli kaleci, "G.Saray kariyerimin sonuna yaklaşıyorum. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. 429 maç yavaş yavaş sona geldiğimizi de hatırlatıyor" ifadesini kullandı.