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Tarihe geçen Muslera’dan veda sinyali

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, sahaya ilk 11'de çıkarak 429 maçla Sarı-Kırmızılılar tarihinin en fazla lig maçına çıkan oyuncusu oldu. Maç öncesi Uruguaylı kaleciye plaket takdim edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Tarihe geçen Muslera’dan veda sinyali

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    Muslera sahaya ilk 11'de çıktı ve 429 maçla Sarı-Kırmızılılar'ın tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu oldu. Maçtan önce Uruguaylı eldivene plaket takdim edildi.

    Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Uruguaylı file bekçisine günün anısına plaket ve arkasında "429" yazan Galatasaray formasını hediye etti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesi Fernando Muslera'ya destek oldu.

    Kale arkasında "We belive in you Muslera" yazılı pankart açıldı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli kaleci, "G.Saray kariyerimin sonuna yaklaşıyorum. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. 429 maç yavaş yavaş sona geldiğimizi de hatırlatıyor" ifadesini kullandı.

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