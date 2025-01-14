Manu’nun yeni kahramanı Altay Bayındır müthiş performansıyla manşetleri süsledi!

Manchester United FA Cup 3. Tur maçında Arsenal'i deplasmanda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta seri penaltı atışlarıyla 5-3 mağlup edip kupanın dışına itmişti. Mücadelede Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır normal sürede Odegaard'ın, penaltılarda da Havertz'e geçit vermemişti. İngiliz basını da tecrübeli kalecinin müthiş performansını manşetlere taşıdı.

The Sun, "Altay Bayındır, penaltı kurtarışlarıyla Manchester United'ın yeni kahramanı oldu" derken Mirror ise "Manchester United'ın Onana'ya meydan okumak için yeni bir kaleci aradığına dair ısrarlı söylentiler vardı ancak Altay bu söylentilerin üzerine soğuk su döktü" yorumunu yaptı. BBC de "Altay, Manchester United'ın ilk kaleci tercihi mi olmalı?" değerlendirmesinde bulundu.