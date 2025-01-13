Sola yeni aday Ayrton Lucas! Devre arasında sol bek takviyesi yapacak Fener’den sürpriz hamle

Hollandalı sol kanat Jayden Osterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra sol bek arayışlarına giren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler'in Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 27 yaşındaki Ayrton Lucas ile ilgilendiği öğrenildi.

2023 yılında Rusya Ligi'nin güçlü temsilcilerinden Spartak Moskova'dan Flamengo'ya 7 milyon Euro'ya transfer olan Sambacı'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lucas ismine, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı öğrenildi. Brezilya Milli Takımı'nda 2 kez forma şansı bulan Ayrton Lucas, kariyerinde 369 karşılaşmada görev alırken 20 gol ve 33 asistlik performansa imza attı.

Flamengo'da 166 maçta oynayan, 14 gol ve 19 asist yapan Lucas hücuma verdiği katkıyla adından söz ettiriyor... Brezilyalı yıldız sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Flamengo'nun sol kanat oyuncusu Ayrton Lucas'tan 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile Flamengo arasında resmi temasların başlaması bekleniyor.