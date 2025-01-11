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Stoper bölgesi için Fenerbahçe'den Jhon Lucumi sürprizi!

Ara transferde 2 stoper alacak F.Bahçe’nin, Bologna’dan Jhon Lucumi’yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İtalyan basını; Sarı-Laciverliler’in Kolombiyalı stoper için girişimde bulunduğunu yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Stoper bölgesi için Fenerbahçe’den Jhon Lucumi sürprizi!

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper takviyesi için çarpıcı bir ismi gündemine aldı. Ara transferde Başkan Ali Koç, 2 stoper takviyesi yapacaklarını açıklamıştı. Avusturyalı defans Kevin Danso'nun transferinde Lens ile önemli aşama kaydeden Sarı- Lacivertliler, Serie A takımlarından Bologna'da oynayan Jhon Lucumi'yi de kadrosuna katmak istiyor.

    İtalyan basını; Kanarya'nın Kolombiyalı stoperi transfer etmek için girişimlere başladığından bahsetti. Haberde; Çizme takımının en azından sezon sonuna kadar oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ancak; Lucumi'nin Fenerbahçe'ye gelmek için kulübüne baskı yaptığı ifade edildi.

    1.87'lik sol ayaklı defans, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle biliniyor. 18 milyon Euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 14 maçta 1 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Galatasaraylı Davinson Sanchez'in milli takımda savunmadaki partneri olan deneyimli stoper, Kolombiya formasını bugüne dek 26 kez giydi.

    KOLOMBİYALI LİSTE BAŞINDA
    1.87'lik sol ayaklı defans, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle biliniyor. 18 milyon Euro güncel piyasa değeri Kolombalı defans oyuncusu, 26 kez de milli formayı giymeyi başardı.

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