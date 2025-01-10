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Kartal'dan Montella hamlesi! Serdal Adalı A Milli Takım'ın hocası için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü!

Beşiktaş’ta başkan Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na Vincenzo Montella’nın hem milli takımı hem de Beşiktaş’ı çalıştırmasını teklif etti. Ancak Hacıosmanoğlu’nun bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Kartal’dan Montella hamlesi! Serdal Adalı A Milli Takım’ın hocası için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü!

İÇİNDEKİLER

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    Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik direktör konusunda sürpriz bir hamle yaptı. Adalı, A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

    İZİN ÇIKMADI
    Adalı'nın yapılan zirvede Hacıosmanoğlu'na Montella'nın hem Türkiye'yi hem de Beşiktaş'ı çalıştırmasını teklif ettiği ancak Hacıosmanoğlu'nun bu teklifi reddettiği öğrenildi.

    ARAYIŞ SÜRÜYOR
    Montella için olumsuz geri dönüş alan Serdal Adalı'nın teknik direktör konusunu kısa sürede çözüme kavuşturmak istediği ve listesindeki diğer teknik adamlar ile görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Öte yandan Beşiktaş'ın teknik adam adayları arasında yer alan Graham Potter da West Ham United ile sözleşme imzaladı.

    UEFA'DAN TEMİZ KAĞIDI ALINDI
    Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, UEFA'ya gönderilecek temiz kağıdı için, futbol şubesinin 2024 yılından kalan yaklaşık 13 milyon Euro civarındaki alacaklarını ceplerinden karşıladı. UEFA'dan temiz kağıdını alan Siyah-Beyazlı yönetim teknik adam ve transfer konusuna yoğunlaştı.

    MURAT YAKIN DA LİSTEDE
    Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın takımın başına yurt dışında görev yapan bir teknik adam getirebileceği de gelen bilgiler arasında. Bu doğrultuda İsviçre'yi çalıştıran Murat Yakın'ın da Adalı'nın listesinde yer aldığı öğrenildi.

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