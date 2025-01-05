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Lider Galatasaray Göztepe önünde de hata yapmadı! Osimhen'den Kanarya'ya mesaj: Sıkıysa yakala

Sarı-Kırmızılılar oyun olarak zorlansa da Osimhen (pen.) ve Yunus Akgün’ün golleriyle kazanarak Kanarya’ya mesajı yolladı: Sıkıysa yakala.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Lider Galatasaray Göztepe önünde de hata yapmadı! Osimhen’den Kanarya’ya mesaj: Sıkıysa yakala

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    Süper Lig lideri Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar sezonun flaş takımlarından Göztepe'yi evinde 2-1 yenerek takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 11 puana çıkardı. 8. dakika ceza sahasında Kaan Ayhan, Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu penaltı noktası gösterdi.

    Osimhen penaltı golü ile Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Dennis'in yerden pasında topla buluşan Romulo ceza sahasına girip sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu:

    1-1. 61. dakikada Mertens'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün altıpasın sağ tarafından uzak köşeye yerden yaptığı vuruşla takımını yeniden üstünlüğe taşıdı: 2-1. 77. dakikada Juan'ın indirdiği topta çalımlarla penaltı noktası önüne kadar ilerleyen Victor Hugo'ya Muslera 'dur' dedi ve Cimbom üç puanı almayı başardı.

    Osimhen ligde attığı 10. golü doğum gününü kutlayan arkadaşlarına hediye etti.

    MAESTRO YİNE SAHNEYE ÇIKTI
    Galatasaray adına gecenin en etkili isimlerinden birisi Dries Mertens oldu. Yunus Akgün'ün golünde servisi yapan isim olan Belçikalı yıldız son iki sezonda toplam 22 asist yapmış oldu. Mertens böylece bu süreçte Süper Lig'de en fazla asist yapan futbolcu olarak dikkatleri üzerine çekti.

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