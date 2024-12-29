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Christian Medina için flaş iddia

La Nacion’un haberine göre Medina, Haziran 2025’e kadar Estudiantes formasını giyecek. Sonrasında da F.Bahçe’ye transfer olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Christian Medina için flaş iddia

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    Fenerbahçe'nin 15 milyon dolar+5 milyon dolar bonus teklif ettiği Christian Medina sadece 1 milyon dolara Estudiantes'e transfer oldu. La Nacion'da yazan habere göre ABD'li bir iş insanı ortaya çıkıp oyuncunun serbest kalma bedelini Medina'nın hesabına yatırdı.

    O da bu parayı Boca Juniors'a gönderip sözleşmesini feshettiğini e-posta yoluyla bildirdi. Sonra da sadece 1 milyon dolara Estudiantes'e transfer oldu. Medina'ya parayı veren iş insanının adı Foster Gillett. Haberlere göre Medina, Haziran 2025'e kadar Estudiantes formasını giyecek. Sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olacak.

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