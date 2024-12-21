1 golü 162 milyon lira! Beşiktaş’ın en pahalı transferi olmuştu

Beşiktaş'ta geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Braga'dan 1 milyon Euro kiralama ücreti, 11 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla transfer ettiği Al Musrati performansıyla eleştirilen isimlerden. Siyah- Beyazlı kulüpten 2.7 milyon Euro garanti ücret kazanan Libyalı ön libero maliyetine karşılık oynadığı oyunla da Siyah-Beyazlı taraftarların beklentilerin çok altında kalmış durumda. Bonservis ücreti ve yarım sezonluk maaşıyla Beşiktaş'ın tam 13.35 milyon Euro ödediği (yaklaşık 487 milyon lira) 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla 31 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 gol kaydeden Al Musrati'nin attığı gol başına kazandığı ücret de dikkatleri çekti. Libyalı futbolcunun şu ana kadar attığı 1 gol yaklaşık 162 milyon TL'ye denk geliyor. Öte yandan Körfez ekiplerinin transfer etmek yıldız ismin geleceğinin de seçim sonrası netleşmesi bekleniyor.



SARI ALARM

Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlı takımda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Al-Musrati ile Ciro Immobile bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.



ALANYA İLE 17. RANDEVU

Beşiktaş, Alanyaspor ile 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 16 maçın 10'unu Siyah-Beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 33 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 17 gol kaydetti.



BEŞİKTAŞ EVİNDE MORAL ARIYOR



Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Ligde son 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazanan Siyah- Beyazlılar Alanyaspor karşısında galip gelerek kötü gidişatı durdurmak istiyor. Beşiktaş'ta sakatlığı süren Necip, Paulista ve Rashica'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha da forma giyemeyecek. Tedavisi süren Ciro Immobile'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.