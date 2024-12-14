Felipe Melo: "Gabriel Sara tarihe imza atacak bir oyuncu"

Cimbom'un efsane oyuncularından Felipe Melo, vatandaşı Sara ile ilgili açıklamalar yaptı. Melo, "Gabriel Sara inanılmaz potansiyelli bir oyuncu. Tarihe imza atacak bir oyuncu. Şu anda değişmeyecek gerçek var; Türkiye'de en fazla kupa kazanan Brezilyalı benim. Burada aslolan Galatasaray. İnşallah 30 tane kupa kazanıp beni geçer" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Arias ile ilgili de konuşan Melo, "Bir Galatasaray taraftarı olarak ben de beklemedeyim. Transfer konusunu bilmiyorum ama üst düzey bir oyuncu" diye konuştu.

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