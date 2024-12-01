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Baku sürprizi: Galatasaray sağ bek transferi için rotasını Bundesliga'ya çevirdi

Devre arasında sağ bek transferi yapmak isteyen Cimbom’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Wolfsburg forması giyen Alman futbolcu Ridle Baku Galatasaray’ın gündemine gelirken temasların sürdüğü iddia edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Baku sürprizi: Galatasaray sağ bek transferi için rotasını Bundesliga’ya çevirdi

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sağ bek transferi için çalışmalara hız verildiği öğrenildi. Elias Jelert'in transferinden memnun olmayan Cimbom'un Ocak'ta sağ bek transferi yapmak istediği biliniyor. Sarı-Kırmızılı kulübün bu doğrultuda rotasını Almanya'ya çevirdiği belirtildi. Aslan'ın Wolfsburg forması giyen Ridle Baku ile ilgilendiği aktarıldı.

Alman oyuncunun Wolfsburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ridle Baku'nun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. Transfer için henüz bir karar verilmediği de gelen bilgiler arasında. Okan Buruk ve Sarı-Kırmızılı yönetimin yapacağı zirveden sonra harekete geçileceği ifade edildi. 26 yaşındaki sağ bek, bu sezon Wolfsburg'da 13 maçta forma şansı buldu. Tecrübeli star bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Alman futbolcu, 2020-2021 sezonu başında 10 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olmuştu. Ayrıca Baku, Almanya Milli Takımı'nda 4 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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