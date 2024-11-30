Zeynep Bastık kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı!

Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışında flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşayan çift, hangi araca bineceklerini şaşırdı.

Bastık, sevgilisi Tütüncü'yü adeta unutarak taksiye yöneldi. Bu durum üzerine muhabirlerin, "Zeynep Hanım'ın aracı burada, neden taksiye biniyor? İçeride bir sorun mu yaşadınız?" sorusuna Tütüncü, duruma hızlıca müdahale ederek sevgilisine, "Bebeğim, sen böyle gel!" diyerek Bastık'ı yanına çağırdı. Yaşanan kısa süreli karışıklığın ardından çift, yan yana gelerek gülümsemeyle "İyi geceler" dedikten sonra oradan ayrıldı.



AŞKA GELDİLER

Mekanda aşk tazeleyen ünlü çift, birbirlerini öpmelere koklamalara doyamadı. Bastık, bu anları Instagram'dan paylaştı.