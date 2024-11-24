Engin Altan Düzyatan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Eşimle ilk tanıştığımda bilmiyordum"

Engin Altan Düzyatan, önceki gün bir YouTube programına konuk oldu. Düzyatan, "Hülya Koçyiğit'le tanıştığımda çok heyecanlı bir şeydi benim için. Sonuçta Hülya Koçyiğit ile tanışıyorsunuz, hepimizin tanıyıp bildiği... Neslişah da söylemedi. Ben de açıkçası hiç öyle bir internetten araştırayım gibi bir duruma girmedim. Daha eski kafalı bir adamım... Bir süre sonra öğrendim." diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı.

Kayınvalidesi ve kayınpederi ile arasında 10 yaş fark olduğunu vurgulayan Düzyatan, "Gülşah ablayla da Ender abiyle de aramda on yaş farkı var benim. Yani bir kayınvalide, kayınpeder gibi değil daha çok arkadaş gibiyiz onlarla. Biz Selim amca ve Hülya teyze benim kayınpederim gibi daha çok" dedi. "Neslişah ile gerçekten çok iyi arkadaşız. Çok eğleniyoruz. Bu da tabii ki ilişkiyi dinamik tutuyor" sözleriyle evliliğini anlatan Engin Altan Düzyatan, "Aşk kısa süreli bir şey. İki, üç ay sonra o kelebekler yerini başka şeylere bırakıyor. Ama sevgi-saygı büyüyor. Neslişah'ın benim hayatıma kattığı çok fazla şey var. Hayatımı kolaylaştırmanın ötesinde bana çok şey öğretti. Çok farklı bakış açıları kattı" ifadelerini kullandı.