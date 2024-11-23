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Fenerbahçe, Talisca ile her konuda anlaşmaya vardı!

30 yaşındaki 10 numara Anderson Talisca, Fenerbahçe’de forma giyen vatandaşı Fred’i aradı ve “Transferim bitti. Geliyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Fenerbahçe, Talisca ile her konuda anlaşmaya vardı!

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor. Sarı-Lacivertliler daha önce Beşiktaş'ta oynayan ve büyük başarılara imza atan Anderson Talisca'nın transferini bitirmek için önemli bir adım attı.

Sarı-Lacivertliler'in Sambacı yıldız ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Al-Nassr ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin Ocak ayı içersinde resmi imzayı attırması bekleniyor. Al-Nassr'da mutsuz olan ve kesin olarak ayrılmayı kafasına koyan Talisca'nın Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden kabul ettiği de gelen haberler arasında... Brezilyalı yıldızın vatandaşı Fred ile sürekli görüştüğü ve en son görüşmede, "Transferim bitti. Geliyorum" dediği öğrenildi. 2021 yılında 8 milyon Euro'ya Suudi Arabistan temsilcisi Al- Nassr'a transfer olan Talisca'nın güncel piyasa değeri 13 milyon Euro. Kulübünde 102 maçta görev alan Talisca'nın 76 golü ve 10 asisti bulunuyor. Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki yıldız 10 numara, 80 kez Siyah-Beyazlı formayı giymiş ve 37 gol, 14 asistle 51 gole katkıda bulunmuştu.

17 MAÇTA 8 GOLÜ VAR
Bu sezon Al-Nassr forması altında 17 maçta boy gösteren Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, 8 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncunun kas sakatlığı bulunuyor.

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