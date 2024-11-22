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Dusan Tadic'ten Al Nassr’ın 10 milyon Euro'luk teklifine ret

Dusan Tadic, Al Nassr’ın yıllık 10 milyon Euro’luk teklifini reddetti. Şu an 4.5 milyon Euro kazanan yıldız, sezon sonu ya Fener’de kalacak ya da Ajax’a geri dönecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Dusan Tadic’ten Al Nassr’ın 10 milyon Euro’luk teklifine ret

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Dusan Tadic, sezon sonu için kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın Sarı-Lacivertliler'in yıldızının peşinde olduğunu iddia etmişti. Bu gelişmenin ardından Suudi ekibinin futbolcuya yıllık 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü. 10 numaranın bu teklifi kabul etmediği ve Körfez'de futbol oynama düşüncesi olmadığı kaydedildi. Sırp yıldız, Fenerbahçe'den yılda 4.5 milyon Euro kazanıyor.

FARKI DİKKATE ALMADI
Aradaki 5.5 milyon Euro farkı dikkate almayan oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği gelen bilgiler arasında. Tadic sezon sonunda ya Fenerbahçe'de kalacak ya da 2023 yazında geldiği Hollanda devi Ajax'a geri dönecek. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Hücumda harikalar yaratan Tadic, Fenerbahçe'nin oynadığı 76 resmi maçın 75'inde görev aldı. Yıldız futbolcu sadece Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor mücadelesinde forma giymedi. Takımına 23 gol ve 23 asistlik skor katkısı veren 36 yaşındaki isim istatistiklerde de başarılı grafiğe sahip.

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