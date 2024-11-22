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Abdullah Kavukçu: Daha çok Osimhenler gelecek

G.Saray yöneticilerinden Abdullah Kavukçu önemli açıklamalarda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Abdullah Kavukçu: Daha çok Osimhenler gelecek

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G.Saray yöneticilerinden Abdullah Kavukçu, "Bizim vizyoner bir başkanımız var. Başkanım liderliğinde İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ile beraberiz. Sadece transfere bakmıyoruz. Kulüpler ilgili her şeye yönetim kuruluyla beraber bakıyoruz. Transferde Galatasaray bir futbolcuyu isterse o masada oluruz. Bu da başkanımın vizyonuyla. Galatasaray, hocamızın belirlediği noktalarda doğru transferleri yapabilecek güçte. Yeter ki beraber olalım. Tüm Galatasaray ailesi birlikte olursa daha çok Osimhenler geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

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