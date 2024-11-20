Hesaplı emeklilik

Erken emeklilik yolunu açan formüller arasında borçlanma ve ihya ön sırada yer alıyor. Bu formüllerle eksik primleri tamamlamak mümkün oluyor. Bazı borçlanmalar sigorta başlangıcını da geriye çekiyor. Borçlanma için ödenecek en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre değişirken, ödenen paranın bir bölümü vergi indirimi yoluyla geri alınabiliyor. Zamlı tarifeden etkilenmeden borçlanma ve ihya için yıl sonuna kadar başvurmak gerekiyor.

NEYDİ, NE OLACAK?

1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 20 bin 2 lira 50 kuruş olan mevcut brüt asgari ücrete göre; şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 213,36 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 6 bin 400 lira 80 kuruş oluyor. Tüm bu tutarlar 1 Ocak'tan sonra başvuru yapanlar için değişecek. Örneğin; asgari ücret, OVP'deki 2024 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 41.5 artırılırsa, net 24 bin 58 liraya, brüt 28 bin 303 lira 54 kuruşa ulaşacak. Bu durumda 1 Ocak'tan itibaren başvuranların 1 aylık borçlanma için en az 2 bin 656 lira 33 kuruş daha fazla ödemesi gerekecek. 1 aylık en düşük borçlanma tutarı 9 bin 57 lira 13 kuruşa çıkacak. Asgari ücretteki artış daha fazla olursa bu fark daha da büyüyecek. Örneğin, asgari ücret yüzde 44 artırılırsa 1 aylık borçlanma 2 bin 816 lira 35 kuruş artışla 9 bin 217 liraya yükselecek. Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 9 bin 1 lira 13 kuruş ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 41.5 artarsa 12 bin 736, yüzde 44 zamlanırsa 13 bin 501 liraya yükselecek.

İHYA DA DEĞİŞİYOR

Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. 1 aylık ihya için en az, asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödeniyor. Şimdi ihya talebinde bulunan, 6 bin 900 lira veriyor. Bu tutar da asgari ücret yüzde 41.5 artarsa 9 bin 764, yüzde 44 zamlanırsa 9 bin 937 liraya yükselecek.



VERGİ İNDİRİMİ İMKANI

Borçlanma için ödenen paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri almak mümkün. Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Ayrıca vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin iş yerine verilmesi gerekiyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, ödenen tutarın tamamı indirim konusu yapılana kadar gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece borçlanma yapanların net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor.