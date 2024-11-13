Yeni asgari ücret herkese yansıyacak

Çalışan-çalışmayan hemen herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret için süreç başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak ücret için çalışmalarına Aralık ayının gelmesiyle start verecek.

ÜYELER BELİRLENECEK

Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. İşçi heyetinde daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücretli çalışanların yer alması bekleniyor. Komisyonda yer alacak kişiler bu ay bitmeden belirlenecek. Hem işçi hem işveren tarafı toplantılar öncesinde verileri, talepleri değerlendirecek. Komisyonun asgari ücret artışını karara bağlamak için yaklaşık 1 aylık süresi olacak. Aralık sonuna kadar yeni ücret belirlenecek. Enflasyona, ekonomiye ilişkin veriler, yeni ücret belirlenirken dikkate alınacak en önemli parametreyi oluşturacak.

ENFLASYON FORMÜLÜ

Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Eğer bu oran yansıtılırsa, asgari ücret net 24 bin 58 liraya çıkacak. Çalışanların eline geçecek para 7 bin 56 lira artacak.

Buna göre asgari ücretin brütü de 28 bin 303 liraya yükselecek. Merkez Bankası da 2024 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Banka, tahmin aralığının alt bandını yüzde 42, üst bandını yüzde 46 olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yüzde 44 artış kararı alırsa asgari ücretin neti 24 bin 483 liraya, brütü de 28 bin 803 liraya ulaşacak. Komisyonu ay başında toplantıya çağıracaklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında, "Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" demişti.



NELERİ ETKİLEYECEK?

- İşverenler tüm çalışanların maaşlarını yeniden ele alacak. Maaş artışıyla işsizlik, tazminat, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.

- Vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükselecek.

- İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.

- Kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.

- En düşük rapor parası artacak.

- Doğum izni için verilen en düşük rapor parası yükselecek.

- Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yapacağı ödeme artacak.

- Staj yapan öğrencilere verilen aylık ödeme zamlanacak.

- Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara verilen iş arama ve bulma yardımı değişecek.

- Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti yükselecek. Otomatik katılımda en düşük işçi payı da artacak.

- SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı dahil olmak üzere prim tutarları değişecek.

- Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.

- İhya yapacak esnafın ödeyeceği tutarlar değişecek.

- Sosyal yardımlardan yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı yükselecek.

- Genel Sağlık Sigortası'nda hem prim tutarı hem de primin devlet tarafından ödenmesi için bakılan gelir sınırı yeni asgari ücretle artacak.

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