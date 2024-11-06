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Fener'de hedef Talisca

Şampiyonluk hedefine ulaşmak için devre arasında kadroyu yıldız bir isimle takviye etmek isteyen yönetim, bir süredir Al Nassr’da sorunlar yaşayan Anderson Talisca’yı gözüne kestirdi. Sportif direktör Mario Branco’nun Brezilyalı yıldız ve Suudi kulübüyle temasa geçtiği belirlendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Fener’de hedef Talisca

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Son dakikada gelen Trabzonspor galibiyetiyle büyük moral bulan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kenetlenmiş durumda. Sarı- Lacivertli yönetim bu önemli hedefe ulaşmak için ara transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapma kararı aldı. Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in Anderson Talisca'yı gözüne kestirdiği belirlendi.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE
Bir süredir Al Nassr'da sorunlar yaşayan ve hakkında takımdan ayrılacağına yönelik birçok haber çıkan Brezilyalı yıldızın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sportif direktör Mario Branco'nun geçtiğimiz hafta hem Talisca hem de Suudi kulübüyle temasa geçerek transferde ilk adımı attığı belirtiliyor. 30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı sıkıntı yaşatsa da Maximin transferine benzer bir kiralama formülüyle transferin bitme ihtimalinin olabileceği konuşuluyor.

100 MAÇTA 84 GOLE KATKI
Al Nassr'da 100 maçta 74 gol ve 10 asistlik performans gösteren Talisca, ülkemizde Beşiktaş formasıyla büyük izler bırakmıştı. Sambacı, Siyah-Beyazlı takımda 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yaparken, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Talisca ile ilgili Beşiktaş'ın da hamle yapabileceği öne sürülüyor.

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