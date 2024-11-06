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Boşanmanın etkileri sürüyor: Bengü'den eski eşi Selim Selimoğlu'na göndermeli paylaşım!

Bengü, boşandıktan sonra ilk konserini İzmir’de verdi. Annesinin ve babasının izlediği konseri paylaşan Bengü, Selim Selimoğlu’na adeta gönderme yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Boşanmanın etkileri sürüyor: Bengü’den eski eşi Selim Selimoğlu’na göndermeli paylaşım!

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6 yıllık evliliğini sonlandıran Bengü, iki çocuğunun velayetini de alarak ayrılık sonrası acısını ailesinin yanında atlatmayı tercih etti. Konser sırasında sahneye çıkan Bengü, duygusal anlar yaşarken sosyal medya hesabından da konser görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Boşanma sürecinde Bengü'nün ailesine olan düşkünlüğü ve sık sık İzmir'e gitmesi, ayrılığın nedenleri arasında gösterilmişti. Şarkılarının yanı sıra seyirci ile de dertleşen ve kötü günleri geride bırakmak isteyen Bengü, "Size sarılınca her şey geçer" diyerek konserdekileri selamladı.

MANİDAR PAYLAŞIM
Ayrıca Bengü, sosyal medya hesabında konserden manidar bir paylaşım da yaptı. Bengü yayınladığı karelerde "Hayat devam ediyor" mesajıyla takipçilerine umut dolu bir mesaj vermeyi ihmal etmedi. Ayrıca kendisini dinlemeye gelen ailesini de paylaşan sanatçı, "Canım annem ve canım babam" notunu düştü. Bu da Selim Selimoğlu'na bir gönderme olarak yorumlandı.

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