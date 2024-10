Promosyonda fırsat yarışı

Banka promosyonunda kampanyalar hareketlendi. Emeklilere, dul ve yetimlere maaşa göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira promosyon verilirken, kimi bankalar ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapıyor. Kimileri de kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarda daha da üzerini ödüyor. Bir banka 24 bin liraya varan ödeme alma imkanı sunarken, iki bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıktı. Emekliler bu kampanyalar arasından kararını verebilecek. Henüz bir taahhüdü bulunmayan emekliler seçtiği bankalara başvurarak promosyonunu alabilecek. Taahhüdü devam edenler ise kalan sürenin tutarını iade ederek aynı yerden ya da başka bankaya geçerek yeni ödemeden yararlanabilecek.

KİM, NE VERİYOR?

Bankaların 4 maaş dilimine göre ödedikleri promosyon tutarları ve kampanyaları şöyle:



■ AKBANK: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para. Maaş günü ile 4 gün öncesi arasında artı parayı faizsiz kullanma, ücretsiz havale-EFT imkanı.



■ ALBARAKA TÜRK: 5.000, 8.000, 10.000,

12.000 lira promosyon. 2 otomatik fatura talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira.



■ DENİZBANK: Bu yıl emekli olup ilk kez hesap açanlar için kampanya başlattı. 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirene 1.000, KMH edinene 1.000, kredi kartı alana 2.000, otomatik fatura talimatı verene 1.000-4.000 lira ödül.



■ GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500,

15.000 lira promosyon. Ücretsiz limiti aşan nakit çekimi, mevduat ve kredi fırsatları.



■ HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Kredi kartı ile fatura ödemede yüzde 20, market harcamalarında yüzde 10, sağlık ve eczane harcamalarında yüzde 20, tiyatro ve sinema harcamalarında yüzde 50 indirim imkanı. Her birinde aylık en fazla 250 lira indirim oluyor.

■ ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira. Turuncu Hesap kampanyası ile ek 2.000 lira.



■ İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca aidatsız kart, kasko kampanyası.



■ ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000,

12.000 lira promosyon. Ayrıca özel kredi imkanları.



■ QNB: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim. Özel kredi imkanları, diğer ATM'lerden ücretsiz para çekme, ücretsiz EFT ve TL havale, şubelerde işlem önceliği, özel hat, ilk yıl aidatsız kart da var.



■ TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca masrafsız EFT/havale, aidatsız kredi kartı, başka ATM'lerden masrafsız para çekme, özel çağrı merkezi, mevduat ve kredi imkanları.



■ TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira. Ayrıca aidatsız kart, maaş yatmadan 3 gün önce ücretsiz 2 bin 500 liraya kadar para çekme, şubede işlem önceliği, kiralık kasada yüzde 50 indirim, ücretsiz FAST işlemi fırsatları bulunuyor.



■ VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.



■ YAPI KREDİ: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.



■ ZİRAAT: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca maaşını bankadan alan Bankkart müşterilerine kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yaptıkları harcamalarda Bankkart lira kazanma fırsatı sunuyor. Bankkart alışverişlerinde toplam 1.000, sağlık harcamalarında 1.500, market alışverişlerinde 1.500 liraya varan imkan var.