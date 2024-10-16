Fener, Hatipoğlu’nun teklifini kabul etti!

Fenerbahçe, Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun, "Son 2 yıl ve ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın" teklifini kabul ettiğini açıkladı. Açıklamada, "İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz" denildi.

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