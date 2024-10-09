Fernando Muslera adını Türk futbol tarihine yazdırmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, adını bir başka istatistikle daha Türk futbol tarihine yazdırmaya hazırlanıyor. 2011 yılından beri Cimbom'da forma giyen kaptan Muslera, 18 Süper Lig maçında daha görev alırsa kulüp tarihinin ligde en fazla forma giyen oyuncusu olacak. Şu anki rekor efsane kaptan Bülent Korkmaz'da bulunuyor. Bu sezon 11 maçta oynayan 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci, 15 gol yerken 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kalecinin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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